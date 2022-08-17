شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: النائب العام يسرع عجلة التحقيقات للإفراج عن المحبوسين احتياطيا في أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع نهنئ ونبارك أهالى المفرج عنهم، وهذا قرار للنائب العام، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس لإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والنائب العام يواكب الإفراج عن المحبوسين بتسريع التحقيق مع المحبوسين احتياطيا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: يوميا في محبوسين احتياطيا بيخرجوا، والرئيس استخدم صلاحياته الدستورية للعفو عن الحاصلين على الأحكام، وأنا مطمئن لخروج المحبوسين احتياطيا، والنائب العام سرع من عجلة التحقيقات لخروج المحبوسين احتياطيا بعد مدة صغيرة .

أفرجت الأجهزة المعنية، اليوم، الأربعاء، عن دفعة جديد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة والأجهزة المعنية، حيث استقبل أهالى المفرج عنهم ذويهم بالزغاريد والدموع والأحضان.

وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى أعلن أمس الثلاثاء عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم الأربعاء.

وأعرب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.