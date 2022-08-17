ألقى نفسه أمام ونش مرور.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "التيك توك"، متضمناً ظهور أحد الأشخاص ملقى على الأرض بالطريق أمام ونش مرور بالإسكندرية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها؛ لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "التيك توك"، متضمناً ظهور أحد الأشخاص ملقى على الأرض بالطريق أمام ونش مرور بمنطقة سيدي بشر بحري بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، وتجمع المارة في محاولة لمنعه من ذلك.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أغسطس الجاري، قام الضابط، والمعين خدمة بالمنطقة محل الواقعة لملاحظة الحالة المرورية باستيقاف سيارة نصف نقل قيادة سائق مقيم بالغربية؛ لقيامه بالانتظار في الممنوع وتحميل ركاب بصندوق السيارة .. فقام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وعلى إثر ذلك قام المذكور بإلقاء نفسه أرضاً بالطريق أمام ونش المرور.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو ونشره، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، وضبط وبحوزته هاتف محمول .. وبفحصه تبين احتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته أقر بأنه القائم على تصوير مقطع الفيديو ونشره، وقيامه بذلك رغبةً منه فى زيادة عدد المشاهدات والمتابعين للحساب الخاص به، كما أمكن ضبط السائق الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة في محاولة منه لإثناء ضابط المرور عن سحب التراخيص وتحرير المخالفة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.