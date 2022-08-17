"الوزراء الكويتي" يعزي مصر قيادة وشعبًا في حادث حريق كنيسة أبوسيفين

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ)

أكد مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح عن وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية إزاء الحريق الذي اندلع في كنيسة أبو سيفين بحي إمبابة والذي أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والمصابين.

وعبر مجلس الوزراء الكويتي ،عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، عن خالص التعازي والمواساة إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الأشقاء ودعم كافة إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم الشقيق، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم.