حدث في 8 ساعات| إرسال مساعدات إغاثية للسودان وبشرى عظيمة لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، الإفراج عن 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا بعد تدخل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى في الشعب الأدبية وعلمي علوم وعلمي رياضة، إضافة إلى الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية، واعتماد وزير السياحة والآثار، ضوابط العمرة لموسم 1444 هجرية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

العفو الرئاسي: الإفراج عن 25 شخصا

أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا بعد تدخل لجنة العفو الرئاسي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. وزير السياحة يعتمد ضوابط العمرة لموسم 1444 هجرية

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصر ترسل مساعدات إغاثية عبر جسر جوي لجمهورية السودان

أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انخفاض حاد بالحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، وذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مساء اليوم الأربعاء الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. محمد حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الصحة: إغلاق 990 منشأة طبية خاصة.. ونقل المرضى لمستشفيات الوزارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 4 آلاف و492 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 أغسطس الجاري، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأعلى للجامعات الخاصة يعلن الحد الأدنى للقبول بالكليات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بمقر جامعة المستقبل، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة للعام الدراسى 2022/2023، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طب وصيدلة.. 4 كليات حكومية جديدة في تنسيق الجامعات2022

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن دخول 4 كليات جديدة ضمن تنسيق الجامعات للعام الجاري.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تعيين "شحاتة" وزيرا للقوى العاملة.. اتحاد العمال ينتخب رئيسًا جديدًا السبت

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد اجتماع طارئ، يوم السبت المقبل 20 أغسطس 2022، بمقر "الاتحاد العام "، لانتخاب قائم بأعمال رئيس" الاتحاد العام".

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"السكك الحديد" تكشف حقيقة "انفجار برميل" داخل محطة مصر

كشفت هيئة السكة الحديد، حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن "انفجار برميل" داخل محطة مصر، موضحة في بيان أن ما حدث ليس انفجارًا لأحد البراميل.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الجيزة تعلن السيطرة على حريق محدود بسكن الأطباء بمستشفى البدرشين

قالت محافظة الجيزة، إنها تلقت بلاغاً بنشوب حريق محدود داخل سكن الأطباء بمستشفى البدرشين، أثناء قيام أحد الفنيين بإصلاح جهاز كهربائي (ثلاجة) مما أدى إلى امتداد النيران لمحتويات بغرف من المخصصة لإقامة الأطباء.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا