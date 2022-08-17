رئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكد على تضافر الجهود لتنفيذ رؤية مصر 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود في جميع وحدات الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأعرب عبد اللطيف، عن شكره وتقديره للفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع السابق، لما قدمه من جهود كبيرة وتفان وإخلاص خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، متمنيا له أصدق الأمنيات بالصحة والمزيد من التوفيق والنجاح.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال اجتماعه مع الفريق عبد المنعم التراس، على التعرف على كافة المهام والإختصاصات وأبرز الملفات والمشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها.