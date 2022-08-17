وزيرا الخارجية والهجرة يبحثان تعزيز التعاون لتحقيق أكبر فائدة للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام لطفي:

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت السفيرة سها جندي حرصها على أن يكون أول لقاء رسمي لها مع وزير الخارجية، معربة عن اعتزازها بأنها أحد أبناء الوزارة، والتي اكتسبت خلال فترة عملها بها خبرات كبيرة مما أهلها لترشيحها لتولي منصب وزيرة الهجرة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى حرصها على التشاور مع وزير الخارجية سامح شكري لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

واستعرضت الوزيرة سها جندي أبرز الملفات المستقبلية لعمل وزارة الهجرة والبرامج المتطورة الموجهة لصالح المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية عمل حديثة تراعي البعد الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي لمواطنينا بالخارج، بهدف دعم علاقة أبناء الوطن في الخارج ببلدهم الأم.