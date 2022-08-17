بعد حلف اليمين.. الجريدة الرسمية تنشر أسماء الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022، أسماء الوزراء الجدد في التعديلات الوزارية الأخيرة.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

- رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.

- عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري.

-خالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان.

- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- سهى سمير ناشد وزيرا للهجرة.

- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.

- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.

- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.

- حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة.

- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.

- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.

- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.

- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.