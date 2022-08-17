بعد حلف اليمين.. الجريدة الرسمية تنشر أسماء الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022، أسماء الوزراء الجدد في التعديلات الوزارية الأخيرة.
وجاءت الأسماء على النحو التالي:
- رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.
- عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري.
-خالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان.
- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- سهى سمير ناشد وزيرا للهجرة.
- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.
- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.
- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.
- حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة.
- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.
- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.
- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.
- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.