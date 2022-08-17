شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح ويصدم رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد بول روبنسون لاعب فريق توتنهام السابق، بالدولي المصري محمد صلاح والأوروجوياني داروين نونيز نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظرًا لدرجة التفاهم التي ظهرت بينهم في مباراتي الريدز بالدوري.

روبنسون يشيد بمحمد صلاح

وقال روبنسون في تصريحات لشبكة «فوتبول إنسايدر» الإنجليزية: “هناك تفاهم كبير بين محمد صلاح ونونيز، يمكنك أن ترى في تصرفاتهما سويًا حتى الآن”.

روبنسون يعلق على مستوى رونالدو

وتابع: “هذا الأمر عكس ما يمكن مشاهدته في مانشستر يونايتد، بين سانشو، ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو، حيث أن أولئك ليسوا على نفس الدرجة من التفاهم، ولا توجد منظومة بينهم”.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب «أولد ترافورد» في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.