"الوطنية للصحافة" تكرم المتميزين علميا ورياضيا بجامعة الأهرام الكندية

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القاهرة - سامية سيد - رئيس الهيئة يقرر فتح موقع سبوت أمام طلاب الجامعة للتدريب وصقل المهاراتالشوربجي: كل الدعم للجامعة... والفترة المقبلة ستشهد أخبارا سارةدراسة تدشين قناة متخصصة للطفل على اليوتيوب .. وتكريم المتميزين في جميع التخصصات

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم، احتفالية لتكريم الطلاب أصحاب مشروعات التخرج المتميزة بكليات الإعلام والتصميم والفنون الإبداعية والهندسة بجامعة الأهرام الكندية، وكذلك المتميزين رياضيا من أبناء الجامعة.

أدار الفعاليات د. أحمد مختار وكيل الهيئة، بحضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، المستشار عادل بريك، وسامح عبد الله عضوا الهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني وود. صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية ود. إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام بالجامعة، ود. جورج نوبار عميد كلية التصميم والفنون الإبداعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الاحتفالية عبر المهندس عبد الصادق الشوربجي، عن سعادته بالتواجد مع مجموعة من أبناء الجامعة المتميزين، وأشار إلى انه كان حريصا جدا على زيارة الجامعة مع بداية توليه المسؤولية، وقال: كانت كلمتنا واحدة حينها "نحن داعمون لكم ولكل طلباتكم"، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد أخبارا سارة حول الجامعة ومشروعات مهمة بشأنها.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم إضافة ٣ كليات جديدة للجامعة وأشار إلى التنسيق التام مع مؤسسة الأهرام في هذا الشأن، وقال: جامعة الأهرام الكندية من أهم الجامعات المصرية ويجب بذل اقصى الجهود للحفاظ على مكانتها وتقدمها وتميزها، وأشار إلى أهمية تواصل الأجيال ودعم مشروعات الطلبة المتميزين.

وخلال الاحتفالية تم استعراض عدد من مشروعات التخرج المتميزة من بينها مشروع لقناة خاصة بالطفل على اليوتيوب إضافة إلى تطبيق لأصحاب القدرات الخاصة، وآخر لمساندة ودعم الفلاحين ‘ ودار حوار مفتوح مع الطلبة حول مشروعاتهم.

وأشار المهندس عبد الصادق الشوربجي إلى أهمية دراسة البدء في تدشين قناة الطفل على اليوتيوب خاصة مع وجود مجلة علاء الدين والمتخصصة في هذا الشأن.

وقرر رئيس الهيئة فتح موقع سبوت أمام طلبة وخريجي الكلية للتدريب والتأهيل وقال: المؤسسات الصحفية القومية بها عمالقة ونريدكم امتدادا لهم لندعم تواصل الأجيال وسنقدم كل الدعم في هذا الإطار، وسيتم بحث آلية للتواصل وتكريم المتميزين في جميع كليات الجامعة، مؤكداً أهمية التعرف على آراء وأفكار الشباب.

من جانبه، أكد د. أحمد مختار، وكيل الهيئة، أن هذه المبادرة الأولى من نوعها بالهيئة لتكريم المتميزين من أصحاب مشروعات التخرج والتي تبناها على الفور المهندس عبد الصادق الشوربجي، دعما للكيانات التعليمية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وأشار إلى أن الاحتفالية تؤكد دعم الهيئة وتشجيع الموهوبين في كافة القطاعات بما يضمن مكانة متميزة لهم في المستقبل بحيث يمثلون إضافة مهمة لأي مكان يتواجدون فيه.

وقدم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الشكر لرئيس الهيئة لتبني فكرة تكريم المبدعين والمتميزين بالجامعة، وأشار إلى أن هذه الاحتفالية بداية لتكريمات عديدة وإضافة متميزين في جميع التخصصات، وأشار إلى التوسع في البرامج التدريبية في كافة قطاعات مؤسسة الأهرام لطلبة وخريجي الجامعة في جميع التخصصات، إعلام وهندسة وحاسبات مع وجود فرص تعيين في المستقبل.

وأكد المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، أهمية دعم الموهوبين والمتفوقين في كافة المجالات، وقال: سعيد جدا بهذا الجمع والكوكبة من أولادنا إعلاميي المستقبل الذين ولدوا في الأهرام والمتميزين تدريبيا، وأشاد بمستوى مشروعات التخرج التي قدمها الطلاب، وقال: نحن في الهيئة سنسادكم وكل الدعم لكم ودائما الأهرام الكندية متميزة.

من جانبه، أكد سامح عبد الله، عضوٍ الهيئة، ورئيس تحرير موقع سبوت، أن الهيئة الوطنية للصحافة تمتلك برامج تدريبية متميزة ورحب باستقبال طلاب كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية للتدريب في موقع سبوت وثقل مهاراتهم.

ووجه د. صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، الشكر والتقدير لرئيس الهيئة على هذه المبادرة، وقال: الموهوبون هم امل المستقبل وطلابنا يمتلكون أفكارا كثيرة ومتميزة وخاصة طلبة الإعلام وأتمني أن تدعم الهيئة وجود قناة للطفل على اليوتيوب ولدينا مشروعات تخرج رائعة جدا وهذه المبادرة حافز لهم ولغيرهم أن لكل مجتهد نصيب ونعدكم دائما بجيل متميز.