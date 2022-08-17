شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا وورش عمل للمرأة عن الحرف اليدوية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

قامت أمانة المرأة بقسم الزيتون، بتنفيذ ورشة عمل لتنمية مهارات المرأة علي الأعمال اليدوية وإعادة تدوير المخلفات، من خلال التدريب النظري والعملي والذي استمر لمدة 3 أيام لعدد 27 متدربة، لاكسابهن المهارات اللازمة لتصنيع المنتجات من المخلفات.

وفي محافظة الجيزة

أعلنت أمانة الشئون القانونية بأمانة المحافظة عن تكفلها بالمساهمة في إنهاء الإجراءات القانونية لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين وأهمها إعلام الوراثة، وفي غضون ذلك تواصل تنفيذ مبادرات الحزب لدعم المواطنين في شتى المجالات، ففي مركز منشأة القناطر تم افتتاح النسخة 69 من معرض الأسرة المصرية بقرية نكلا والذي تنظمه أمانة الحزب بالمركز بإشراف أمانة شئون المشروعات بمحافظة الجيزة برعاية أعضاء الهيئة البرلمانية عن المركز، وفي أبو النمرس تم البدء في تنفيذ حملة موسعة لتنظيف وتجميل شوارع قرى المركز، وفي إمبابة والطالبية تلقت أماناتي الحزب شكاوي من أهالي شوارع سوق السيراميك والتلاتيني الجديد من تراكم القمامة بعدد من الشوارع الرئيسية وتم التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات، ونظمت أمانة قسم الجيزة رحلة ترفيهية مجانية لأهالي حي جنوب الجيزة لمدينة بورسعيد، وفي البدرشين واصلت أمانة المركز الاستعداد المبكر لبدء الدراسة من خلال منح دورات مجانية لطلبة الشهادة الإعدادية بمادة اللغة العربية.

وفى محافظة الفيوم

وزعت أمانة مركز الشواشنه، سلع غذائية جافة ولحوم وملابس، علي المستحقين من أهالينا، فى عزبة النجار بقصر الجبالي، حيث شارك فرق من شباب الوحده الحزبية بقرية قصرالجبالي، لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين، وذلك وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

كما واصلت أمانة قسم ثاني الفيوم ، لليوم الثالث علي التوالي، الكورس التأسيسي" لمبادئ اللغة الانجليزية المجاني بمقر الأمانة، وقد بدأت تنظيم الكورس أول أمس لطلاب الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة، وتستمر علي مدار ستة أيام ‎حاضر خلال اليوم الثاني خبير اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم، واستمرت المحاضرة 3 ساعات على فترتين وشهد الكورس إقبال كبير من الطلاب بجميع صفوف الثانوية العامة، حيث لاقت المحاضرات إشادة من الحاضرين هذا، وفي نهاية الكورس التأسيسي لمبادئ اللغة سوف يتم منح شهادة لاتمام الكورس للطلاب المتميزين.

وفى محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز القوصية، قافلة طبية شاملة، مجانية فى الوحدة الحزبية بقرية نزالي جانوب، وأبدى المواطنون ترحيبهم بالقافلة ومن أداء الأطباء الرائع وتفاعل أعضاء الحزب معهم وفي خدمتهم وطالب الأهالي بتكرار تلك القوافل في الأيام القادمة.

كما نظمت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "الإعتلال الكلوى والأمراض المزمنة"، والتى نظمتها أمانة المرأة، بالتعاون مع الإدارة الصحية، وأقيمت الندوة بقرية تاسا بساحل سليم، وتضمنت الندوة مناقشة صحة المرأة خلال مراحل وفترات العمر المختلفة والتغيرات التى تصاحبها من مرحلة المراهقة والزواج والحمل والإنجاب والرضاعة، ثم تناول الحوار مرض الإعتلال الكلوى وتأثيرة على وظائف الجسم المختلفة وإرتباطة بضغط الدم وبالأمراض المزمنة، كما تناولت الندوة أهمية الإستفادة من المبادرات الرئاسية المجانية والمتاحة بالوحدات الصحية المختلفة وأيضا الفحص للإكتشاف المبكر للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأيضا الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي كما تم شرح كيفية قيام السيدة بعمل الفحص الذاتي للإطمئنان علي صحتها وملاحظة أي تغيرات تطرأ عليها وأهمية التواصل مع وحدات الخدمة الصحية للمتابعة الدورية، وفى ختام الندوة، تم عرض أسئلة وإستفسارات الحضور وبعض المشكلات الصحية لهم ولأسرهم.

وفى محافظة الوادى الجديد

أعلنت أمانة مركز الداخلة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الشيخ والي وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة، ومستشفى الداخلة العام وذلك غدا الخميس، في الوحدة الصحية بقرية الشيخ والي، وتشمل القافلة التخصصات، "أنف وأذن، جراحة، باطنة، جلدية، أسنان، صدر"، وأيضا صرف العلاج بالمجان للأهالي.

وفي محافظة السويس

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، فعالية جديدة تحت عنوان، "التدريب الفني الهندسي"، وهو برنامج تدريبي يشمل عدد 7 محــاضرات، بمشاركة نخبة من أفضل المحاضرين والمتخصصين بالتدريب الهندسي "الميكانيكي – الكهربائى"، وذلك بالتعاون مع بيت المهندسين للتدريب الهندسي، ويشار إلى أن الفئات المستهدفة "خريجي الهندسة – المدارس الفنية"، ويهدف البرنامج تدريب وتثقيف الشباب لزيادة وعيهم وتأهيليهم لســوق العمـــل فــي التخصصات الفنية، ويمنح للمتدربين شهادة معتمدة من بيت المهندسين للتدريب الهندسي، مع إمكانية التدريب العملي في الشركات الصناعية الكبري بعد إجتياز الإختبار.

وفي محافظة الغربية

أقامت أمانة المرأة بمركز المحلة، ندوة بقرية الجابرية، للكشف عن حالات التلعثم، والخنف، وعمل جلسات مجانية مع المتابعة المستمرة وتوجيه الإرشادات اللازمة لكيفية التعامل مع مثل تلك الحالات، وتم توزيع هدايا علي الاطفال، والكشف علي عدد من أبناء القرية والقري المجاورة.

كما شاركت أمانة الصحة بمركز كفرالزيات، في القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بقرية الدلجمون لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والغير قادرين من أبناء قرية الدلجمون والقرى المجاورة، وضمت القافلة نخبة من الأطباء فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأطفال والعظام والجلدية والباطنة والمسالك البولية والانف والأذن والجراحة العامة والصدر والنفسية والعصبية وجراحة العيون والقلب والاوعية الدموية، وتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى التدخل الجراحي إلى المستشفيات الجامعة بطنطا، وشهدت القافلة مشاركة كليات الطب والصيدلة والتمريض، كما تم اجراء اختبارات فورية لمحو الأمية لـ 85 مواطنا من أهالى القرية في إطار الخطة القومية لمحو الأمية.

كما شاركت أمانة الحزب بالمحافظة، في فعالتين الأولى خاصة ببطولة للشطرنج بجامعة السلام بمدينة طنطا ومتابعة التجهيزات والمشاركين في الدورة، وأما الثانية احتفالية لتكريم حفظة القرآن من الأطفال بمحافظة الغربية، وتم تكريمهم وتشجيعهم علي حفظهم القرآن الكريم وتسليمهم دروع وشهادات تقدير، وفي ختام الحفل فاز اربعة من حفظة القرآن بأربع رحالات للحج وسط احتفالية كبيرة من الأهالى والحاضرين.

كما أعلنت أمانة مدينة زفتي، عن تنظيم، ندوة صحية، السبت المقبل، تحت عنوان "التغذية السليمة وعلاقتها بتحسين الحالة الصحية للكبار والصغار"، وتناقش الندوة، مكونات الغذاء الصحي، والاخطاء الشائعه في التغذية، وبرامج انقاص الوزن وعلاج النحافة، والتغذية لبعض الأمراض، وأثناء المحاضرة سيتم عمل تحليل inbody مجانا لجميع الحاضرين.

وفي محافظة المنوفية

دشنت أمانة العمل الجماهيري، بمركز ومدينة منوف، حملة لإنارة بعض الشوارع والطريق الرئيسية بقري الوحدة المحلية في الحامول، وذلك بتركيب لمبات ليد موفرة بدلا من اللمبات ذات القدرات العالية لخفض استهلاك الكهرباء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وقد لاقت الحملة إستحسان الأهالي.

وفي محافظة جنوب سيناء

شكلت أمانة الحزب بالمحافظة، غرفة عمليات موسعة في مدينة دهب، لمتابعة نظافة الشواطئ بعد تسريب بقعة زيت من أحد ناقلات البترول في خليج العقبة، كما شكلت أمانة الحزب، مجموعة من قيادات الحزب والشباب لإزالة التسريب ونظافة الشواطي وتقديم الدعم الكامل لمواجهة آثار التسريب والقيام بعملية تطهير للمنطقة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.