شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن قرار الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا: يؤكد جدية الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسي الأخيرة التي أثمرت عن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تضم 25 شخصا، صباح اليوم الأربعاء، موضحة أنها خطوة هامة تعتبر تتويجاً لجهود القيادة السياسية في الملف الحقوقي.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لها، إلى أن القرار يؤكد جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن المفرج عنهم يشاركون الآن فى بناء الوطن.

وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى أعلن أمس الثلاثاء عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم الأربعاء.

وأعرب "الخولى"، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.