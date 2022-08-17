شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا: يعكس جهود الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن خروج دفعة جديدة من 25 شخصا من المحيوسب احتياطا بموجب العفو الرئاسي، تتوج جهود الدولة في ملف حقوق الانسان، حيث تعكف مصر على مدار الفترة الماضية في اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف، من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الإنسان، موضحة أن صدور دفعات عديدة على مدار الأيام الماضية، من المحبوسين احتياطيا، كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع، ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، ظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وعضو لجنة العفو الرئاسي أعلن أمس الثلاثاء عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم الأربعاء.

وأعرب "الخولى"، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.