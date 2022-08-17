17 أغسطس , 2022
الجيش الصيني يرسل قوات إلى روسيا من أجل تدريبات عسكرية مشتركة (أ ف ب).
قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء إن قوات صينية ستتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا ودول أخرى بينها الهند وروسيا البيضاء وطاجيكستان.
أضافت الوزارة في بيان أن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة «لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن».
وقالت إن التدريبات تأتي في إطار اتفاق سنوي مستمر بشأن التعاون الثنائي. وشاركت الصين في تدريبات مشتركة مماثلة تحت قيادة روسيا في السنوات الأخيرة.
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