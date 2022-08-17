شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأب ملزم بمصاريف التعليم والدراسة بدون شروط؟ نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المنتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " هل الأب ملزم بمصاريف التعليم الدراسة بدون شروط؟"، استعرض خلاله 4 شروط وضعها المشرع لإلزام الأب، أبرزها القدرة على الإنفاق وانتظام الطالب فى الدراسة، واعتبار الملابس الدراسة من نفقة الصغير ولا تدخل فى مصاريف التعليم، وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

لملايين الحاضنات.. هل الأب ملزم بمصاريف التعليم الدراسة "بدون شروط"؟.. 4 شروط وضعها المشرع لإلزام الأب.. والملابس الدراسة من نفقة الصغير ولا تدخل فى مصاريف التعليم.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة



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