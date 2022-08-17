شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب مهنئا تونس بقبول الدستور: يحمل الازدهار للشعب التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى بيان اليوم الأربعاء الشعب التونسى الشقيق بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية وفقاً لنتيجة التصويت المعلن عنها.

وأكد كريم درويش، أن الدستور التونسى الجديد يؤكد على أن التاريخ لن يعود للوراء، وما تضمنه من ممارسات هددت مقومات تونس الشقيقة بل أنه نظره للمستقبل ولجمهورية تونسية جديدة دستورية تتطلع لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعب التونسى الشقيق الذى يستحق عصرا جديدا بمعزل عن الإرهاب وعدم الاستقرار ومحاولات الاستحواذ والهيمنة.

واختتم رئيس خارجية النواب بالإعراب عن مواصلة الدعم والتضامن مع الشعب التونسى الشقيق، في إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما".