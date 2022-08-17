شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرارات العفو الرئاسي المتتالية وخروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا وخروج أيضا عدد من الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وقال "حتة" في تصريحات اليوم الأربعاء، إن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، وتهيئ الأجواء للحوار الوطنى، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.

وأوضح أن قرارات العفو الرئاسي تظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى أعلن أمس الثلاثاء عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم الأربعاء.

وأعرب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.