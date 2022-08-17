شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"النواب" يثمن قرار الإفراج عن 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، موجها الشكر للنيابة العامة والأجهزة المعنية وللجنة العفو الرئاسي وجهودها فى التنسيق من أجل العفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا.

وقال "البنا"، إن قرارات العفو الرئاسي أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ومقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر وطن يتسع للجميع".

وتابع عضو مجلس النواب: "هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وتؤكد على جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكانت قد أفرجت الأجهزة المعنية، اليوم الأربعاء، عن دفعة جديد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة والأجهزة المعنية، حيث استقبل أهالى المفرج عنهم ذويهم بالزغاريد والدموع والأحضان.