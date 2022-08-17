حبس 14 سائقًا بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، اليوم، حبس 14 سائقًا سنة مع الشغل والنفاذ والغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهم وإيقاف تراخيص المركبات لمدة ستة أشهر بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات وما ينتج عنها من أضرار للأرواح والممتلكات.

وكانت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مرور القليوبية قد قاموا بحملات مرورية على طريق "القاهرة – إسكندرية" الزراعي، فى نطاق محافظة القليوبية وعلى بعض الطرق الفرعية وطريق "شبرا – بنها" الحر لفحص السائقين ضمن منظومة الكاشف الطبي لفحص المخدرات للسائقين وتعاطيها واستهدفت الحملة قائدي مركبات النقل والملاكي والأجرة "الميكروباص".

وتبين من فحص عدد كبير من السائقين وقائدي السيارات ضبط 14 سائقًا لإيجابية العينة ووجود مخدرات منها الحشيش والشادو والأفيون والأيس وأن هؤلاء السائقين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدرات مما يعرض حياتهم والآخرين للخطر، وجرى إحالة السائقين للنيابة العامة وبإعادة فحصهم طبيًا عن طريق الطب الشرعي من تحليل دم وبول "تحليل معملي" أسفر عن صحة إيجابية العينات.

جرى إحالة السائقين للمحكمة التى اصدرت حكمها السابق ونوهت المحكمة في حكمها إلى أنها أخذت المتهمين بقسط من الشدة لما تمثله تلك الجريمة من خطر داهم على الأرواح والممتلكات وما ينتج عنها من آثار سلبية على المجتمع بأسره.