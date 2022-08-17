أول تعليق من البيئة على البقع الزيتية بشواطئ مدينة دهب- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمحميات الطبيعية بجنوب سيناء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، للمساهمة في السيطرة على البقعة الزيتية التي ظهرت بمناطق الايل جاردن، والعصلة والزرنوق بمدينة دهب.

وأكدت وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، أنها أصدرت توجيهات لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء، لتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة التلوث واتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على الحادث، وجرى عمل مسح للمنطقة ، وأسفرت المعاينة عن وجود قطع صغيرة الحجم من الزيت الخام بأحجام تتراوح من 5 سنتيمتر إلى ما يقرب من المتر، مشتتة ومنتشرة بمساحات متفرقة على الشاطئ بعدد من المناطق، مما أدى إلى تلوث مساحات من الرمال والصخور الشاطئية .

وأوضحت الوزيرة أنه جرى إبلاغ مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت بشرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، والذي قام على الفور بأعمال المسح والمكافحة الفورية، كما جرى التنسيق مع مجلس مدينة دهب للدفع بعمال شركة النظافة المسئولة عن المدينة، والدعم بنحو 50 شخصًا من المجتمع المحلي للمساعدة اليدوية في إزالة ورفع تلك الملوثات، وجرى الانتهاء من نظافة المناطق الشاطئية التي تعرضت للتلوث بطول يصل إلى 1500متر، ونقل تلك المخلفات بواسطة سيارات مجلس المدينة إلى المقلب المخصص لذلك، كما جرى عمل استرجاع لنحو 4م أطنان من المخلفات الزيتية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن محميات جنوب سيناء قامت بجمع عينة من الملوثات الزيتية من الأماكن المتضررة لتحليلها بمعامل فرع جهاز شئون البيئة بالسويس، للوقوف على مصدرها، وتحديد البصمة الطيفية لعينة التلوث البترولي ومعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.