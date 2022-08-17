بالصور- حريق هائل بأحد المنازل في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

أخمدت أجهزة الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، حريق هائل شب بأحد المنازل بقرية منشأة عبد الله .

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد على جابر مدير إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل المواطن حمدى عمر الفولى بقرية منشأة عبد الله التابعة لمركز الفيوم.

انتقلت 3 سيارات تابعة لإدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وتمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي منازل القرية.

كشفت تقرير المعمل الجنائى أن سبب الحريق، يرجع لماس كهربائى ناتج عن إحدى الوصلات الكهربائية .

جرى إخطار نيابة مركز الفيوم، والتى تتولى التحقيق .