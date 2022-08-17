تفقدها رئيس الوزراء.. حلقة أسماك الأنفوشي عمرها 200 عامًا وتخضع لتطوير شامل- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

على بعد أمتار قليلة من الميناء الشرقي، لا تزال حلقة أسماك الأنفوشي، التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1834 تصارع الزمن، من أجل البقاء والصمود.

16 باكية، و13 مخزن خدمات للتجار، و9 ثلاجات، يضمها مبنى الحلقة العريق الذي يمتد أفقيا على شكل مستطيل يتوسطه صالة كبيرة على مساحة 1900 متر.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن مشروع تطوير حلقة أسماك الأنفوشي بالإسكندرية، والتي تفقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

230 مليون جنيه

مع تهالك المبنى، بدأت المحافظة مشروع تطوير حلقة السمك بالأنفوشي لتليق بعروس البحر المتوسط، سبتمبر الماضي، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 230 مليون جنيه.

ووفقًا للدكتور محمد أبو سوسة، استشاري المشروع، يشمل المشروع توسعة حلقة الأسماك الحالية من خلال إنشاء مبني جديد بمساحة ٢٠٠٠ م٢، على الأرض الفضاء المجاورة للحلقة، ليتم نقل كافة الأنشطة التجارية من مـزادات الجملة والتجزئة إليه.

وأشار إلى ترميم المبني التراثي، واحلال وتجديد المبني الملحق بالحلقة الحالية، ليكونا بمثابة الذراع الاستثماري للمشروع من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوي العالي، والتي تقدم خدمات متميزة تليـق والقيمـة التراثية.

ثلاجات لحفظ الأسماك

وأوضح "سوسة" أن المشروع سيضم 23 محلًا لبيع الجملة، و28 محل بيع قطاعي، و9 محال بيع خارجية، و2 من المكاتب الإدارية، ومخازن.

وأضاف استشاري المشروع، أنه سيجري إنشاء ثلاجات لحفظ الأسماك أيضًا، مشيرًا إلى أنه جرى انجاز 65 % من الأعمال الانشائية لحلقة أسماك الأنفوشي حتى الآن.

ويشمل المشروع أيضاً مجموعـة مـن الأعـمـال الكهروميكانيكية، واستخدام الدراجات الكهربائية، لوضـع آلـيـة مناسبة لنقـل الأسـمـاك مـن مـيـنـاء الصيد للحلقة.

لا ترحيل للتجار

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حلقة أسماك الأنفوشي تعتبر أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعي، على مستوى الوجه البحري.

ونفي الشريف الشائعات المتداولة بشأن ترحيل تجار حلقة السمك من مكانهم الأصلي، مؤكداً لتجار الحلقة أنه حرص على التواجد بينهم اليوم والاستماع إلى مطالبهم.

وأضاف أن فكرة هذا المشروع تقوم على استغلال القيمة التاريخية والتراثية لمبنى حلقة السمك التراثي وكذلك تنشيط السياحة الداخلية والخارجية طوال ساعات اليوم، للاستمتاع بهذا المحيط التاريخي.

وأوضح المحافظ أنه سيجري إنشاء مطاعم فاخرة في الأدوار العليا ترى البحر من عدة جوانب، واستخدام سطح المبنى الجديد كمطاعم مفتوحة ذات رؤية مميزة للبحر، فضلًا عن توفير جراجات تخدم المواطنين.