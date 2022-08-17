مفيش تجارة في المرحلة الثانية.. 1.7% ارتفاعا للحد الأدنى للكلية هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، عن تنسيق الجامعات الحكومية للمرحلة الأولى.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022، بإجمالي عدد طلاب 269202 طالبا.

الشعبة العلمية 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%، وعدد طلابها 223294.

الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، وعدد طلابها 45908.

وتضمن تنسيق المرحلة الثانية للجامعات عددا من الكليات عدا كلية التجارة وإدارة الأعمال، فيما شهد تنسيق العام الماضي للمرحلة الثانية تواجد كلية التجارة بحد أدنى 259 درجة.

وجاءت كلية التجارة في تنسيق المرحل الأولى للعام الدراسي الجديد 2022، بحد أدنى 266 درجة بمختلف الجامعات، بارتفاع نسبته 1.7% تقريبا.

وجاء تنسيق كليات التجارة لهذا العام، على النحو التاني:

تجارة المنصورة 292 درجة.

تجارة دمياط 292 درجة.

تجارة القاهرة 291 درجة.

تجارة الإسكندرية 289 درجة.

تجارة الزقازيق 288 درجة.

تجارة جنوب الوادي 287 درجة.

تجارة عين شمس 285 درجة.

تجارة و إدارة أعمال حلوان

284 درجة.

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

283 درجة.

تجارة بور سعيد 279 درجة.

تجارة كفر الشيخ 275 درجة.

تجارة العريش 269 درجة.

تجارة بني سويف 268 درجة.

تجارة أسيوط 266 درجة.

تجارة سوهاج 265 درجة.