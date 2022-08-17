روسيا تعتقل ستة إسلاميين بعد يوم من انفجارات القرم

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

أعلنت روسيا عن القبض على ستة إسلاميين اليوم الأربعاء، بعد يوم من وقوع انفجارات في شبه جزيرة القرم.

تحدثت موسكو أمس الثلاثاء عن "عمل تخريبي" عند مستودع ذخيرة روسي بعد ستة أشهر من الحرب ضد أوكرانيا.

وكانت روسيا قد ضمت شبه الجزيرة الأوكرانية في 2014.

وقال جهاز الأمن الروسي إف.إس.بي. في بيان إن الرجال الستة ينتمون إلى حزب التحرير المحظور في روسيا والمصنف تنظيما إرهابيا.

ولم يتم الإشارة بوضوح على وجود صلة مباشرة بين عمليات الاعتقال وانفجارات القرم ولكن بعض المقبوض عليهم كانوا في بلدة دجانكوي وهي ليست ببعيدة عن مستودع الذخيرة.

وأعربت أوكرانيا عن سعادتها بالانفجارات ولكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.

وهذه هي ثاني مجموعة انفجارات في شبه جزيرة القرم خلال أسبوع.

ومنذ أن ضمت روسيا القرم، جرى احتجاز العديد من تتار القرم وإدانتهم بالانتماء لحزب التحرير.

وترفض قطاعات كبيرة من الأقلية المسلمة التي واجهت درجة هائلة من القمع من جانب الدولة إبان الحقبة السوفيتية، حكم روسيا في شبه الجزيرة.