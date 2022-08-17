الهند: ملابس النساء المثيرة قد تضعف تهمة التحرش الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (بي بي سي):

قدمت محكمة في الهند ملاحظة أثناء منح كفالة للكاتب والناشط الاجتماعي سيفيك تشاندران المتهم في قضية تحرش جنسي.

فقد قالت المحكمة في كوزيكود إن جريمة التحرش بحسب قانون العقوبات الهندي لن تؤخذ تلقائيا خاصة عندما تكون ملابس النساء مثيرة جنسيا.

شاندران، أفرج عنه بكفالة في قضيتي تحرش جنسي لأنه قدم صورا تبين أن الفتاتين كانتا تلبسان على حد قوله فستانين مثيرين جنسيا ومستفزين.

واعتبر القاضي أن الصور تضعف التهمة تلقائيا. ولاحظت المحكمة أن صياغة المادة 354، تنص على وجوب توفر نية مسبقة لخدش حياء المرأة. وعندها تستطيع المحكمة تطبيق القانون.