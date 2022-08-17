مواجهتان عربيتان امام البرازيل قبل المونديال

وذكر التقرير ان "السيليساو سيواجه في 22 /ايلول منتخب تونس الذي يستعد هو الاخر لنهائيات المونديال و بعدها بخمسة ايام في 27 / ايلول سيواجه منتخب الجزائر".

ويرجح ان تلعب المباراتان في فرنسا لسهولة تجميع اللاعبين المعنيين خاصة ان غالبيتهم ينشطون في اندية اوروبية .



وسبق للمنتخب الجزائري ان واجه السيليساو رسميا في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986 و انتهت المواجهة بفوز البرازيل بهدف نظيف كما تقابلا المنتخبان وديا في ايلول عام 2007 بفرنسا و انتهت المباراة بفوز برازيلي بثنائية نظيفة .

أما المنتخب التونسي فلم يلعب مع نظيره البرازيلي سوى مباراة واحدة و كانت ودية و تعود لعام 1974 و انتهت بانتصار برازيلي بنتيجة أربعة اهداف لهدف واحد .

