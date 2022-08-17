منظومة تكييف تشعل حريقا في مستشفى بالأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل غرفة طابق ثاني في دار استراحة الأطباء في مستشفى الكرمة في محافظة الانبار".

وأشارت إلى أن فرقها "طوقت الحريق ومنعت اتساع النيران إلى باقي غرف الدار وانهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".



وبينت، أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في منظومة التكييف".