شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: نستهدف تقديم رؤية حديثة تلبى مطالب المصريين خلال المشاركة بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك «حزب أبناء مصر» برئاسة المهندس مدحت بركات، في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والذي نظمته وزارة الهجرة، بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم، حيث يأتي المؤتمر تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني.

وقال الحزب في بيان رسمي، إن المشاركة تأتي بهدف الاطلاع على رؤية أبناء مصر في الخارج حول الأوضاع في مصر، والعمل على نقلها خلال فعاليات الحوار الوطني، إيمانا من الحزب بدور تلك الفئة، القوي في النهوض بالوطن على كافة المستويات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.

وحرص مدحت بركات، رئيس الحزب، على عقد جلسات مصغرة، مع عدد من رؤساء الاتحادات المصرية بالخارج، والذي أشادوا بدورهم بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني، واستماعه لكافة الآراء، والتوجهات، بهدف صياغة رؤية وطنية، تتماشي والجمهورية الجديدة.

وفي هذا السياق أشاد مدحت بركات، بدعم القيادة السياسية المستمر للمصرين بالخارج، والتوجيهات المستمرة بالتواصل معهم لتعزيز مشاركتهم الفعالة في عملية التحول الكبير التي تشهدها مصر، في كافة القطاعات.

واختتم الحزب بيانه، مشيرا إلى أنه يستهدف وضع رؤية حديثه، خلال المشاركة في فعاليات الحوار الوطني، تراعي كافة الأبعاد، خصوصا السياسية، والاقتصادية، والثقافية، بما يلبي حاجات المصريين في الداخل والخارج.