شكرا لقرائتكم خبر عن المالية ترصد آليات تعزيز الشفافية لقطاع الشركات المملوكة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقي البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء علي أبرز الاصلاحات الهيكيلة العامة التي قامت بها الوزارة وفي مقدمتها تعزيز الشفافية لقطاع الشركات المملوكة للدولة.

ويشير البيان المالي إلي استمرار نشر التقرير المحدث للشركات المملوكة للدولة لتضمين المعلومات المالية التفصيلية للسنة المالية 20/21 حول جميع الشركات المملوكة للدولة وتقريرا مشابها، ولكن منفصلا عن الهيئات الاقتصادية وذلك في إطار مواصلة الحكومة تعزيز الشفافية في إدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة (SOEs).

يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)