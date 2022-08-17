شكرا لقرائتكم خبر عن تتراوح بين 500 و2000 جنيه.. القانون يحدد رسوم تراخيص المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم التى تُحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وقسمت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، المشروعات الصغيرة إلى صناعية وغير صناعية، محددة رسوم لكل فئة منها.

وجاءت رسوم المشروعات الصناعية، كالتالي:

- المشروعات التى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 2000 جنيه.

- المشروعات التى تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه.

-المشروعات التى تكون قيمة رأس مالها من 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة "غير الصناعية"، حددت رسومها كالتالي:

- المشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسومها 2000 جنيه.

- المشروعات التي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه.

- المشروعات التى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تكون قيمة رسومها 500 جنيه.