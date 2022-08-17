شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة موجعة من أتلتيكو مدريد لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض فريق مانشستر يونايتد لصدمة قوية بشأن صفقته الجديدة التي يرغب في التعاقد معها من فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي وقبل غلق باب الانتقالات بأسبوعين.

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع جواو فيليكس

واستهدف فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة التعاقد مع جواو فيليكس لاعب فريق أتلتيكو مدريد من أجل تدعيم هجومه في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق مع لاعبه كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل عن صفوف قلعة الأولد ترافورد الفترة الحالية.

وذلك، بدأ فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مديره الفني تين هاج، البحث عن بديل للنجم البرتغالي يمكنه تعويضه داخل الملعب، وجاء الاختيار في النهاية على جواو فيليكس لتبدأ المفاوضات بين جميع الأطراف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مسؤولي فريق مانشستر يونايتد قد وصلوا بالفعل إلى مدريد من أجل التفاوض على اللاعب مساء أمس الثلاثاء ومعرفة موقف أتلتيكو مدريد من التخلي عن اللاعب.

أتلتيكو مدريد يصدم مانشستر يونايتد

ووجه أتلتيكو مدريد صدمة موجعة لمانشستر يونايتد حيث أكد المسؤولون داخل الفريق الإسباني أن جواو فيليكس ليس للبيع وأن الفريق متمسك ببقاءه هذا الصيف داخل الفريق.

يذكر أن فيليكس قد انضم لصفوف فريق أتلتيكو مدريد قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي في الانتقالات الصيفية في 2019 في صفقة ضخمة كلفت خزينة الفريق الإنجليزي 113 مليون جنية إسترليني.