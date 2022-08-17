شكرا لقرائتكم خبر عن رد مفاجئ من نجم ريال مدريد تجاه عرض انتقاله لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت في الأونة الأخيرة أنباء حول رغبة فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع نجم فريق ريال مدريد الإسباني كاسيميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة الفريق الإنجليزي في تدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم الحالي.

وترى إدارة اليونايتد أن كاسيميرو سيكون هو الحل الأنسب لحل أزمات الفريق في وسط الملعب خاصة بعد النتائج السلبية التي بدأ بها الفريق الموسم الكروي الجديد بإنجلترا.

اليونايتد يهتم بالتعاقد مع كاسيميرو

وتؤكد الصحف الإنجليزية بأن مانشستر يونايتد حدد مبلغ 60 مليون يورو من أجل حسم الصفقة وتقديم عرضا رسميا لإدارة الريال للتعاقد مع النجم البرازيلي.

في المقابل، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يرفض بشكل واضح وصريح رحيل كاسيميرو ويرفض أيضا فكرة الاستماع لأي عروض سيتم تقديمها مهما كان العرض المالي.

كاسيميرو يرفض اليونايتد ويتمسك بالبقاء في ريال مدريد

وأضافت الصحيفة بأن أيضا كاسيميرو لا يريد الرحيل عن الميرنجي ويتمسك بالبقاء داخل ريال مدريد في ظل اداءه المتميز الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترات والمواسم الماضية.

واستكملت الصحيفة بأن كاسيميرو بالطبع سيرفض الرحيل عن ريال مدريد وذلك من أجل المشاركة بدوري أبطال أوروبا خاصة وأن مانشستر يونايتد لن يشارك في البطولة هذا الموسم لعدم نجاحه في حصد مركز مؤهل لها الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن هناك العديد من الأندية التي ابدت رغبتها بالتعاقد مع كاسيميرو وكان على رأسهم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن النجم البرازيلي يفضل البقاء داخل ريال مدريد.

