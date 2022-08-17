تويوتا تعلّق عملياتها في مصنع في الصين بسبب نقص الكهرباء

سيول: أعلنت شركة “تويوتا موتور” اليابانية لصناعة السيارات الثلاثاء 16 آب، أنها علًقت العمليات في مصنعها في إقليم سيشوان في الصين، بعدما أصدرت السلطات المحلية أمرًا إلى المصانع للاقتصاد باستخدام الكهرباء.

وقال متحدث باسم الشركة إن مصنع تويوتا في مدينة تشينغداو، وهو مشروع مشترك، أوقف العمليات حتى يوم السبت.

وأمرت سلطات سيشوان بترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع، خلال أسوأ موجة حارة يشهدها الإقليم في 60 عاما.

ودفع ذلك منتجين للأسمدة والليثيوم ومعادن أخرى لإغلاق مصانعهم أو تخفيض الإنتاج.

كما أمرت سلطات الإقليم المستهلكين الصناعيين في 19 من بين 21 مدينة في الإقليم بتعليق الإنتاج من 15 إلى 20 أغسطس آب، بحسب إشعار أصدرته يوم الأحد إدارة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في سيشوان.

وامتنعت تويوتا عن الكشف عن حجم إنتاج المركبات الذي سيتأثر بتعليق العمليات.