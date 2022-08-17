نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر الحدود الدنيا لجميع كليات الشعبة العلمية (علوم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل وروان شريف:
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى.
وكانت أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، بشكل رسمي باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022/2023 أمام طلاب الثانوية العامة.
وتغيرت عبارة (اضغط هنا لتسجيل الرغبات) عبر موقع التنسيق الإلكتروني إلى: (التسجيل مغلق - ترقبوا)
وجاءت الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية، كما يلي:
طب بشري 375.6 ، بنسبة 91.6%
طب الاسنان 374.5 درجة، بنسبة 91.34%
العلاج الطبيعي 372 درجة ، بنسبة 90. 73%
الصيدلة 369 درجة ، بنسبة 90%.
وجاء الحد الأدنى لجميع الكليات كما يلي:
طب المنصورة 387
طب سوهاج 386
هندسة بترول و تعدين السويس
386
طب دمياط 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب كفر الشيخ 383
طب طنطا 383
طب أسنان جنوب الوادي 382
طب الإسكندرية 382
طب أسنان المنصورة 382
طب القاهرة 381
طب بور سعيد 381
طب أسيوط 381
طب عين شمس 380
طب المنوفية بشبين الكوم
380
طب جنوب الوادي 380
طب الاقصر 379
طب بنها 379
طب أسنان الزقازيق 378
طب المنيا 378
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية
378
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان المنوفية 377
طب العريش 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب بني سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
376
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان السويس 375
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
علاج طبيعي القاهرة 373
علاج طبيعي بنها 373
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعي جنوب الوادي
372
علاج طبيعي السويس 372
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعي بني سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة عين شمس 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة القاهرة 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
370
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ
370
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة ج الوادي الجديد 369
صيدلة حلوان 369
صيدلة بني سويف 369
صيدلة الفيوم 369
طب بيطري المنصورة 365