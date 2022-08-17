نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر الحدود الدنيا لجميع كليات الشعبة العلمية (علوم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل وروان شريف:

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى.

وكانت أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، بشكل رسمي باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022/2023 أمام طلاب الثانوية العامة.

وتغيرت عبارة (اضغط هنا لتسجيل الرغبات) عبر موقع التنسيق الإلكتروني إلى: (التسجيل مغلق - ترقبوا)

وجاءت الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية، كما يلي:

طب بشري 375.6 ، بنسبة 91.6%

طب الاسنان 374.5 درجة، بنسبة 91.34%

العلاج الطبيعي 372 درجة ، بنسبة 90. 73%

الصيدلة 369 درجة ، بنسبة 90%.

وجاء الحد الأدنى لجميع الكليات كما يلي:

طب المنصورة 387

طب سوهاج 386

هندسة بترول و تعدين السويس

386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب القاهرة 381

طب بور سعيد 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم

380

طب جنوب الوادي 380

طب الاقصر 379

طب بنها 379

طب أسنان الزقازيق 378

طب المنيا 378

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية

378

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب بني سويف 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية

376

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان السويس 375

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

علاج طبيعي القاهرة 373

علاج طبيعي بنها 373

صيدلة سوهاج 373

علاج طبيعي جنوب الوادي

372

علاج طبيعي السويس 372

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعي بني سويف 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة عين شمس 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة القاهرة 370

صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة المنوفية 370

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية

370

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ

370

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادي الجديد 369

صيدلة حلوان 369

صيدلة بني سويف 369

صيدلة الفيوم 369

طب بيطري المنصورة 365