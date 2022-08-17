طب وهندسة وإعلام وعلوم سياسية.. الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى.

وأعلنت الوزارة الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى في الشعب الأدبية وعلمي علوم وعلمي رياضة، إضافة إلى الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية لكافة الشعب.

ويمكنك الاطلاع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأول والأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية عبر تغطية الخليج 365:

طب 91.6%.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية

تعرف على الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية لشعبة علوم

مفيش هندسة في المرحلة الثانية.. 3.9% ارتفاعا في الحدود الدنيا لتنسيق هذا العام

التعليم العالي تعلن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لشعبة رياضيات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر الحدود الدنيا لجميع كليات الشعبة الأدبية

طب وصيدلة.. 4 كليات حكومية جديدة في تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022.. ننشر الحد الأدنى للمرحلة الثانية

ولمعرفة كافة التفاصيل عن التنسيق اضغط هنا: