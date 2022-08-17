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طب وهندسة وإعلام وعلوم سياسية.. الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى.

وأعلنت الوزارة الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى في الشعب الأدبية وعلمي علوم وعلمي ، إضافة إلى الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية لكافة الشعب.

ويمكنك الاطلاع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأول والأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية عبر تغطية الخليج 365:

طب 91.6%.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية

تعرف على الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية لشعبة علوم

مفيش هندسة في المرحلة الثانية.. 3.9% ارتفاعا في الحدود الدنيا لتنسيق هذا العام

التعليم العالي تعلن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لشعبة رياضيات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر الحدود الدنيا لجميع كليات الشعبة الأدبية

طب وصيدلة.. 4 كليات حكومية جديدة في تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022.. ننشر الحد الأدنى للمرحلة الثانية

ولمعرفة كافة التفاصيل عن التنسيق اضغط هنا:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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