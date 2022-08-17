بالصور- محافظ بني سويف يكرم أوائل الشهادات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أوائل الشهادات العامة والمحلية من الطلبة المتفوقين طلبة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة، بنادي الإدارة المحلية، وذلك بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديرى إدارات التعليم والطلبة الأوائل المكرمين وأولياء الأمور.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض القرآن الكريم، وتقديم بعض الفقرات الفنية والغنائية أداء بعض الطلبة الموهوبين، وفقرة أخرى لذوي الهمم والقدرات الخاصة،ثم تكريم الأوائل: بواقع 12 من أوائل الثانوية العامة من بينهم 4 علمي علوم، و 5 علمي رياضة، و 3 أدبي، و طالب من مدارس Stem، و11 من أوائل الإعدادية العامة، و 7 أوائل الإعدادية من مدارس النور والأمل، و 18 من أوائل الدبلومات الفنية بواقع 3 أوائل الدبلوم الزراعي، و 3 أوئل الدبلوم الفني الصناعي نظام 3 سنوات، وطالبين من أوائل الدبلوم الفني الصناعي 5 سنوات.

كما جرى تكريم الأولى على الثانوية التجارية المتقدمة 5 سنوات، و3 أوائل المدارس التجارية نظام 3 سنوات، و3 أوائل دبلوم الثانوي الفندقي، وفني مزدوج نظام 3 سنوات، و 3 أوائل الدبلوم الفني للصم، بالإضافة إلى تكريم 9 من الطلاب المتميزين الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات جرى تنظيمها على مستوى الجمهورية في الأنشطة المختلفة، بجانب تكريم مديري الإدارات التعليمية، ومديري بعض المدارس المتميزة، حيث جرى منح المكرمين شهادات تقدير نظير تفوقهم وتميزهم

وفي كلمته تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الأوائل بمختلف المراحل التعليمية، وحفزهم على استمرار النجاح والتفوق، ومواصلة الجهد، والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية، والعملية المقبلة، لاسيما وأن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات والتخصصات، باعتبار التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور، لدورهم في توفير الرعاية والدعم، وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز.