من 6 إلى 12 مترًا.. توسعة طريق المراسي للقضاء على الزحام في مدخل الأقصر الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أنهت محافظة الأقصر أعمال توسعة وازدواج طريق المراسي، أحد أهم المسارات السياحية بالمحافظة من 6 إلى 12 مترًا بعرض 3 حارات بدلاً من حارتين مع رصف وتشجير وإضاءة الطريق ليصبح متسعًا لمرور عدد كبير من السيارات.

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وقال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر إن الطريق الذي يصل طوله إلى نحو 3600 متر تمت أعمال توسعته في وقت قياسي خلال 6 شهور كما تمت أعمال تبطين الترعة الموازية للطريق بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهاباً وإياباً من الشرق إلى الغرب والعكس.

أشار ألهم إلى استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة الطريق بتزيين وتجميل مدخل الأقصر الجنوبي ومنطقة أسفل كوبري البغدادي بشكل يليق بتاريخ وحضارة الأقصر.

أكد المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، أن أعمال تطوير الطريق وتوسعته تضمنت كشط الأسفلت حتى طبقة الأساس وتجديد التربة ورصف الطريق وتركيب وطلاء البلدورات والتشجير طبقا للمواصفات القياسية بما يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحي وتزويد إنارة الطريق.

أشار مصطفى إلي أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الاقصر، تتواصل أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المدخل الشرقي لكوبري البغدادي الرابط بين شرق وغرب النيل، حيث تتضمن الأعمال تنفيذ خرسانة مطبوعة للجزر أسفل الكوبري وتركيب بلدورات وسط، وبلدورات حدائق وعمل انترلوك مشايات، وانترلوك من أول مبنى المطافي حتى مدخل الكوبري، ومساحات نجيل خضراء وطلاء أعمدة الكوبري.

أضاف كما تم رفع كفاءة البلدورات الفرعية بالمنطقة وطلاء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمنطقة، والاهتمام بأعمال الزراعات والتشجير بالمنطقة، وتطوير وتشجير ورفع كفاءة ميدان نافورة البغدادي، التي تقع بطريق المسار السياحي بالقرب من كمين البغدادي استكمالاً لخطة التطوير للمسار بما يحقق السيولة المرورية ذهاباً واياباً لجميع الحافلات.

لفت مصطفى إلى أن اعمال ازدواج وتوسعة الطريق تمت من خلال مرحلتين حيث بدأت المرحلة الأولى من أعمال التوسعة في ديسمبر 2020 وانتهت في مايو 2021 والمرحلة الثانية بدأت فبراير 2022 وتنتهي يونيو 2022 كما استغرقت أعمال تبطين الترعة الموازية للطريق 6 أشهر فقط، حيث بدأ العمل بها في سبتمبر 2021 وانتهت أعمال تبطين الترعة في فبراير 2022 وشملت الأعمال نقل عدد 7 أكشاك كهرباء كانت تعوق المسار وفتح وصلة فرعية بين الطريق المسار وقرية الروافعة بعرض 6 متر كما تم تنفيذ المرحلة الثانية بطول 1200 متر من أعمال ازدواج الطريق وتوسعته ليصبح ثلاث حارات باتجاهين بما يخدم حركة المرور والنقل بالمحافظة.