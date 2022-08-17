نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر الحدود الدنيا لجميع كليات الشعبة الأدبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل وروان شريف:
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى.
وكانت أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، بشكل رسمي باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022/2023 أمام طلاب الثانوية العامة.
وتغيرت عبارة (اضغط هنا لتسجيل الرغبات) عبر موقع التنسيق الإلكتروني إلى: (التسجيل مغلق - ترقبوا المرحلة الأولى)
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة
354
ألسن كفر الشيخ 351
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية
348
سياسة واقتصاد السويس 345
سياسة واقتصاد بني سويف
340
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
338
ألسن عين شمس 338
ألسن الفيوم 337
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
333
ألسن بني سويف 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
إعلام القاهرة 330
ألسن أسوان 330
ألسن الأقصر 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق
328
إعلام المنوفية 327
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
323
حقوق سوهاج 323
إعلام بني سويف 321
آثار و لغات مطروح 320
الاعاقة والتأهيل بني سويف
319
آثار الفيوم 319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
319
آثار أسوان 318
آثار الأقصر 317
آثار سوهاج 316
إعلام جنوب الوادي 316
آثار جنوب الوادي 315
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
315
تربية الإسكندرية 312
تربية الزقازيق 312
تربية بور سعيد 311
تربية عين شمس 310
تربية المنصورة 308
تربية طنطا 307
آداب العريش 303
تربية بنها 303
فنون جميلة (فنون) حلوان
303
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
302
تربية طفولة مبكرة الزقازيق
301
آداب القاهرة 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة
299
تربية دمنهور 298
تربية المنوفية بشبين الكوم
298
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
296
تربية طفولة مبكرة بور سعيد
296
تربية مطروح 296
حقوق دمياط 296
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
295
تربية طفولة مبكرة المنصورة
293
تربية حلوان 293
تجارة المنصورة 292
تجارة دمياط 292
تربية المنيا 292
تجارة القاهرة 291
آداب عين شمس 291
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
290
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
290
آداب الإسكندرية 290
تربية مدينة السادات 290
تجارة الإسكندرية 289
تجارة الزقازيق 288
فنون جميلة (فنون) المنيا
288
تربية الفيوم 287
فنون جميلة (فنون) أسيوط
287
تجارة جنوب الوادي 287
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية
286
آداب حلوان 286
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
285
سياحة وفنادق الإسكندرية
285
تجارة عين شمس 285
تربية كفر الشيخ 285
حقوق كفرالشيخ 285
تربية طفولة مبكرة المنوفية
284
آداب المنصورة 284
تجارة و إدارة أعمال حلوان
284
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
283
تربية بنات عين شمس 283
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
283
تربية (طفولة) طنطا 282
تربية جنوب الوادي 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط
282
آداب بور سعيد 282
فنون جميلة (فنون) الأقصر
282
تربية السويس 282
آداب بنها 281
تربية قناة السويس بالإسماعيلية
280
تربية سوهاج 280
تربية (طفولة) الإسكندرية
280
آداب انتساب موجه القاهرة
280
تجارة بور سعيد 279
تربية أسيوط 279
تجارة انتساب موجه القاهرة
279
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
278
تربية جنوب الوادي بالغردقة
278
آداب انتساب موجه الإسكندرية
278
تربية طفولة مبكرة القاهرة
277
تربية (تعليم ابتدائي) بنها
277
تجارة بنها 277
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
276
تجارة انتساب موجه الإسكندرية
276
آداب و علوم إنسانية السويس
276
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
276
تربية طفولة مبكرة دمنهور
275
دار العلوم القاهرة 275
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
275
تجارة كفر الشيخ 275
تربية نوعية الزقازيق 275
آداب انتساب موجه عين شمس
275
آداب الزقازيق 274
تجارة انتساب موجه المنصورة
274
تجارة انتساب موجه عين شمس
274
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
274
تربية بني سويف 274
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
274
آداب طنطا 274
حقوق جنوب الوادي 273
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان
273
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
273
تربية طفولة مبكرة الفيوم
273
تربية (طفولة) عين شمس 273
تربية دمياط 273
آداب بنات عين شمس 272
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
272
تربية نوعية القاهرة 272
آداب الوادي الجديد 272
آداب انتساب موجه حلوان
272
تربية طفولة مبكرة مطروح
272
تجارة أسوان 271
تجارة دمنهور 271
حقوق المنيا 271
تجارة طنطا 271
آداب دمياط 271
تجارة انتساب موجه الزقازيق
271
تجارة انتساب موجه دمياط
271
تجارة المنوفية بشبين الكوم
270
آداب المنوفية بشبين الكوم
270
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
270
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
270
تجارة السويس 270
تربية طفولة مبكرة بني سويف
270
آداب انتساب موجه المنصورة
270
آداب انتساب موجه بنها 269
آداب دمنهور 269
تربية نوعية الإسكندرية
269
تربية طفولة مبكرة المنيا
269
تجارة العريش 269
آداب كفر الشيخ 268
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
268
تجارة بني سويف 268
تجارة انتساب موجه بنها
268
تربية نوعية طنطا 268
آداب الفيوم 268
حقوق القاهرة 267
تربية (طفولة) كفر الشيخ
267
سياحة وفنادق المنصورة 267
آداب انتساب موجه بنات عين شمس
267
تجارة مدينة السادات 266
دار العلوم انتساب موجه القاهرة
266
تجارة أسيوط 266
آداب أسوان 266
تجارة سوهاج 265
حقوق عين شمس 265
آداب انتساب موجه العريش
265
تربية نوعية المنصورة 265
آداب انتساب موجه الزقازيق
265