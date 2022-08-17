نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر الحدود الدنيا لجميع كليات الشعبة الأدبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل وروان شريف:

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى.

وكانت أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، بشكل رسمي باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022/2023 أمام طلاب الثانوية العامة.

وتغيرت عبارة (اضغط هنا لتسجيل الرغبات) عبر موقع التنسيق الإلكتروني إلى: (التسجيل مغلق - ترقبوا المرحلة الأولى)

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

354

ألسن كفر الشيخ 351

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بني سويف

340

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

338

ألسن عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

333

ألسن بني سويف 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

إعلام القاهرة 330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

328

إعلام المنوفية 327

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

323

حقوق سوهاج 323

إعلام بني سويف 321

آثار و لغات مطروح 320

الاعاقة والتأهيل بني سويف

319

آثار الفيوم 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

319

آثار أسوان 318

آثار الأقصر 317

آثار سوهاج 316

إعلام جنوب الوادي 316

آثار جنوب الوادي 315

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

315

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

آداب العريش 303

تربية بنها 303

فنون جميلة (فنون) حلوان

303

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

302

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

301

آداب القاهرة 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة

299

تربية دمنهور 298

تربية المنوفية بشبين الكوم

298

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

296

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

296

تربية مطروح 296

حقوق دمياط 296

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

295

تربية طفولة مبكرة المنصورة

293

تربية حلوان 293

تجارة المنصورة 292

تجارة دمياط 292

تربية المنيا 292

تجارة القاهرة 291

آداب عين شمس 291

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

290

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

290

آداب الإسكندرية 290

تربية مدينة السادات 290

تجارة الإسكندرية 289

تجارة الزقازيق 288

فنون جميلة (فنون) المنيا

288

تربية الفيوم 287

فنون جميلة (فنون) أسيوط

287

تجارة جنوب الوادي 287

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

286

آداب حلوان 286

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

285

سياحة وفنادق الإسكندرية

285

تجارة عين شمس 285

تربية كفر الشيخ 285

حقوق كفرالشيخ 285

تربية طفولة مبكرة المنوفية

284

آداب المنصورة 284

تجارة و إدارة أعمال حلوان

284

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

283

تربية بنات عين شمس 283

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

283

تربية (طفولة) طنطا 282

تربية جنوب الوادي 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط

282

آداب بور سعيد 282

فنون جميلة (فنون) الأقصر

282

تربية السويس 282

آداب بنها 281

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

280

تربية سوهاج 280

تربية (طفولة) الإسكندرية

280

آداب انتساب موجه القاهرة

280

تجارة بور سعيد 279

تربية أسيوط 279

تجارة انتساب موجه القاهرة

279

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

278

تربية جنوب الوادي بالغردقة

278

آداب انتساب موجه الإسكندرية

278

تربية طفولة مبكرة القاهرة

277

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

277

تجارة بنها 277

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

276

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

276

آداب و علوم إنسانية السويس

276

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

276

تربية طفولة مبكرة دمنهور

275

دار العلوم القاهرة 275

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

275

تجارة كفر الشيخ 275

تربية نوعية الزقازيق 275

آداب انتساب موجه عين شمس

275

آداب الزقازيق 274

تجارة انتساب موجه المنصورة

274

تجارة انتساب موجه عين شمس

274

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

274

تربية بني سويف 274

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

274

آداب طنطا 274

حقوق جنوب الوادي 273

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

273

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

273

تربية طفولة مبكرة الفيوم

273

تربية (طفولة) عين شمس 273

تربية دمياط 273

آداب بنات عين شمس 272

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

272

تربية نوعية القاهرة 272

آداب الوادي الجديد 272

آداب انتساب موجه حلوان

272

تربية طفولة مبكرة مطروح

272

تجارة أسوان 271

تجارة دمنهور 271

حقوق المنيا 271

تجارة طنطا 271

آداب دمياط 271

تجارة انتساب موجه الزقازيق

271

تجارة انتساب موجه دمياط

271

تجارة المنوفية بشبين الكوم

270

آداب المنوفية بشبين الكوم

270

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

270

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

270

تجارة السويس 270

تربية طفولة مبكرة بني سويف

270

آداب انتساب موجه المنصورة

270

آداب انتساب موجه بنها 269

آداب دمنهور 269

تربية نوعية الإسكندرية

269

تربية طفولة مبكرة المنيا

269

تجارة العريش 269

آداب كفر الشيخ 268

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

268

تجارة بني سويف 268

تجارة انتساب موجه بنها

268

تربية نوعية طنطا 268

آداب الفيوم 268

حقوق القاهرة 267

تربية (طفولة) كفر الشيخ

267

سياحة وفنادق المنصورة 267

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

267

تجارة مدينة السادات 266

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

266

تجارة أسيوط 266

آداب أسوان 266

تجارة سوهاج 265

حقوق عين شمس 265

آداب انتساب موجه العريش

265

تربية نوعية المنصورة 265

آداب انتساب موجه الزقازيق

265