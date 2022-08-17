شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة المنبوذ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة مانشستر يونايتد في الأيام المقبلة، للتعاقد مع بعض الصفقات الجديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالي وتصحيح المسار بعد النتائج المتراجعة التي يعاني منها الفريق مؤخرا.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن أحد أبرز المراكز التي يسعى فريق مانشستر يونايتد تدعيمها في الميركاتو الصيفي الحالي هو مركز الظهير الأيمن لذلك جاءت الأنظار في هذا الوقت على سيرجينو ديست الظهير الأيمن لفريق برشلونة.

ديست خارج حسابات برشلونة

وكانت قد أكدت العديد من التقارير الصحفية أن ديست قد خرج من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة خلال الفترة المقبلة ليبدأ فريق في عرضه للبيع، وكان ذلك واضحا عندما رفض تشافي الاعتماد عليه في أولى مباريات الفريق بالدوري والاعتماد على المدافع رونالد أراوخو في مركز الظهير الأيمن بدلا منه.

وتريد إدارة برشلونة التخلص من اللاعب في ظل رغبتها في خفض الرواتب من أجل تسجيل الصفقة المتبقية وهي صفقة جوليس كوندي الذي لم يتم تسجيله برابطة الأندية الإسبانية حتى الآن.

مانشستر يونايتد يستهدف نجم برشلونة

ووفقا لما جاء في شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن إدارة مانشسرت يونايتد لديها الرغبة في التعاقد مع دست وفقا لطلب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إريك تين هاج والذي قام بتدريب اللاعب في وقت سابق عندما كان يقود كتيبة أياكس أمستردام من قبل.

وأختتمت الشبكة بأن مانشستر يونايتد يسعى لتقديم 17 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات ديست من برشلونة في الوقت الذي تعاقد فيه الفريق الكتالوني مع اللاعب مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات.

نتائج مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ويعاني فريق مانشستر يونايتد في الفترة الماضية من تخبط كبير في النتائج، حيث تعرض الفريق للخسارة أمام برايتون في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، فيما خسر بنتيجة كبيرة أمام برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف نظيفة.

وبذلك يفاجئ مانشستر يونايتد الجميع باحتلاله الآن المركز الأخير دون نقاط متساويا مع كل من وست هام يونايتد وإيفرتون وهما الفريقان اللذان لم يحققا أي نقطة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.