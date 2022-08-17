ولي العهد السعودي والمستشار الألماني يستعرضان الموضوعات المشتركة

17 أغسطس , 2022 الرياض: استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي يوم أمس الثلاثاء، أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعاونهما المشترك وسبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.

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