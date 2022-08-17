غداً.. 6 محافظات تقترب من نصف درجة الغليان

وتسجل محافظات البصرة والناصرية وميسان 49 درجة مئوية غدا الخميس، فيما ستسجل النجف الاشرف وواسط والمثتى 48 درجة مئوية، بينما تسجل بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والقادسة 47 درجة مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".



وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار البيان، الى أن "طقس يومي السبت والأحد المقبلين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".