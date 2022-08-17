محافظ النجف يوجه بصرف فروقات المحاضرين والإداريين

بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، اليوم الأربعاء، بصرف فروقات الرواتب للمحاضرين والاداريين لمديرية تربية المحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف الاشرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المحافظ ماجد الوائلي وجه دائرة الشؤون الادارية والمالية بديوان المحافظة، بصرف فروقات الرواتب للمحاضرين والاداريين لمديرية تربية النجف الاشرف استناداً لكتاب وزارة المالية (14152 في 17/8/2022) للفترة من 1/1/2022 ولغاية 31/8/2022".

