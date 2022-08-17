انت الان تتابع خبر ميريام فارس تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الأخيرة (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أحيت الفنانة ميريام فارس مؤخرا حفلا غنائيا في مونتي كارلو بإمارة موناكو الفرنسية.
ولم تتردد ميريام بالظهور المتألق والأنيق في الفترة الأخيرة، حيث باتت حديث المتابعين بإطلالاتها المختلفة في أحدث حفلاتها الغنائية.
أطلت ميريام فارس هذه المرة على الجمهور بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار الحضور في حفلها والمتابعين على حسابها في "الانستغرام".
واختارت ميريام فارس فستاناً براقاً، أظهر جمالها ورشاقتها، تميز باللون الأزرق الفاتح، ونشرت على حسابها الرسمي صورها، وكُتب تعليق: "إليكم صور من حفل ملكة المسرح ميريام فارس في مونتي كارلو - موناكو، لمزيد من الصور اذهبوا الى الصفحة الرئيسة لميريام على فيسبوك".
أطلت ميريام فارس هذه المرة على الجمهور بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار الحضور في حفلها والمتابعين على حسابها في "الانستغرام".
واختارت ميريام فارس فستاناً براقاً، أظهر جمالها ورشاقتها، تميز باللون الأزرق الفاتح، ونشرت على حسابها الرسمي صورها، وكُتب تعليق: "إليكم صور من حفل ملكة المسرح ميريام فارس في مونتي كارلو - موناكو، لمزيد من الصور اذهبوا الى الصفحة الرئيسة لميريام على فيسبوك".