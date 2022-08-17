شكرا لقرائتكم خبر عن للحاضنات.. حكم نهائى يحسم الخلاف مع الزوج حال النزاع بوحدات الإسكان.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحيازة الهادئة للشقة سنة تمنع عنك تعرض وازعاج الغير"، استعرض خلاله حكما قضائيا حكم نهائيا يحسم الخلاف مع الزوج فى حال النزاع بوحدات الإسكان، والمادة 961 من القانون المدنى تحسم النزاع، وإليكم التفاصيل كاملة:

للحاضنات.. حكم نهائي بمنع تعرض الحاضنة لملك الشقة عين النزاع في حيازته.. والحيثيات تؤكد: الحيازة الهادئة للعين لمدة سنة تمنع عنك التعرض وازعاج الغير.. والمادة 961 من القانون المدنى تحسم النزاع



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