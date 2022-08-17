حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة مايتردد على السوشيال ميديا بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي بالمرحلة الابتدائية، بداية من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدا بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد لم يصدر أي قرار في هذا الشأن.

وشدد المصدر، أن إضافة سنة دراسية أو حذفها ليس قرار الوزير وحده، ولكنه سيكون قرار دولة.

وكان قد تداول على السوشيال ميديا، أخبارا بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي بالمرحلة الابتدائية، بداية من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

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