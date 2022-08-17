الجيش الصومالي يعلن مقتل وإصابة 25 إرهابيا بمحافظة شبيلي السفلى

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشيو - (أ ش أ)

نجحت قوات الجيش الصومالي في تنفيذ عملية عسكرية مخططة في قرية كيلي جيدو التابعة لمدينة جمالي بمحافظة شبيلي السفلى، ما أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين، وإصابة 15 آخرين بجروح.

وأوضح قائد القوات المسلحة الصومالية، العميد أدوا يوسف راغي- في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ،اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة قامت بضبط ذخائر ومعدات كانت بحوزة الإرهابين، ودمرت كل الأماكن التي كانت تضايق فيها الشعب الصومالي، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية تجري في جميع أنحاء البلاد لمحاربة ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وستستمر حتى يتم إخراجهم من الأماكن التي يختبئون فيها.