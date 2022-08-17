بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 5 ملايين و567 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (أ ش أ)

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء ، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و567 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة، حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن بولندا استقبلت أمس الثلاثاء، نحو 24 ألفا و 800 لاجىء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 24 ألفا و300 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3.7 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.