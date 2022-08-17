حريق في مستشفى ساقلته المركزي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد مستشفى ساقلته المركزي شرقي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق في قسم الغسيل الكلوي، بالطابق الثاني من المستشفى، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق محدود بمستشفى ساقلته المركزي.

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بغرفة معالجة المياه التابعة لقسم الغسيل الكلوي بالطابق الثاني من المستشفى، وتعامل معه موظفو القسم بالأجهزة اليدوية، واستكملت قوات إدارة الحماية المدنية الإخماد والتبريد، دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.