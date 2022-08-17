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مصرع 7 وإصابة 13 من أسرة واحدة فى انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية أرقام «ر هـ ج 9264» على وصلة طريق أبو سلطان المتفرعة من طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي والمصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر أمنى أن المصابين من أسرة واحدة وكانوا فى طريقهم لقضاء المصيف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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