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مصرف التنمية الدولي يطلق 'حساب الكنز'

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بغداد - ياسين صفوان - انطلاقا من استراتيجية مصرف التنمية الدولي في ابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة بما ينسجم مع احتياجات ورغبات العملاء ، قام مصرف التنمية الدولي باطلاق منتج " حساب الكنز " والذي يقوم على اساس تشجيع العملاء واتاحة الفرصة لهم بالادخار والاستثمار بحرية وامان والاستفادة من الامتيازات والمكافات وعوامل الجذب التي يقدمها " حساب الكنز " على شكل جوائز نقديةبما يمكن العملاء من حرية التصرف بمبلغ الجائزة بما ينسجم مع احتياجاتهم وبما يساهم في تعظيم القيمة المضافة المقدمة للعملاء .
هذا وياتي اطلاق " حساب الكنز " لتعزيز وبناء وثقافة الادخار لدى العملاء ضمن الشرائح والفئات العمرية المختلفة بما يساهم في تعزيز ونشر الثقافة المصرفية باعتبار ان " حساب الكنز " هو الخطوة الاولى في بناء العلاقة المصرفية بين المصرف والعملاء وصولا الى زيادة عدد العملاء من اصحاب الحسابات المصرفية وحسب رؤية وتطلعات البنك المركزي العراقي .

ومن الجدير بالذكر فان " حساب الكنز " يقدم العديد من الجوائز النقدية الشهرية والسنوية والتي تصل قيمتها الى مليار دينار عراقي موزعة على 20 فائز شهريا و 244 فائز سنويا ، حيث استراتيجية مصرف التنمية الى توزيع الجوائز النقدية على اكبر عدد من الفائزين لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من العملاء للتاهل بالفوز بالجوائز التي يقدمها " حساب الكنز " ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية وبما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي من خلال ضخ واستهلاك قيمة الجوائز التي يستفيد منها العملاء في السوق العراقي .

ومن ناحية اخرى ، يقدم "حساب الكنز " فرص ونقاط اضافية للتاهل بالفوز بالجوائز النقدية مقابل كل عملية ايداع اضافية يقوم بها العميل بالاضافة الى حرية السحب والايداع من " حساب الكنز " في اي وقت من الاوقات وبدون عمولات وحسب احتياجات ورغبات العملاء .
هذا وسيقوم " حساب الكنز " بالاستمرار في تقديم واضافة العديد من الجوائز النقدية والعينية ضمن خيارات واسعة ومتعددة ولكافة الفئات العمرية بحيث يكون الكل رابح مع " حساب الكنز "

حساب الكنز .. الخطوة الاولى .. لتغيير حياتك ..

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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