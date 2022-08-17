شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الروسية توقع عقودا بأكثر من 8 مليارات دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عقودا لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار، وذلك خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2022".

الدفاع الروسية توقع عقودا بأكثر من 8 مليارات دولار



وقال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو بعد حفل التوقيع إن عقودا حكومية بقيمة أكثر من 500 مليار روبل (نحو 8.13 مليار دولار) تم توقيعها مع شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي في منتدى "الجيش 2022".

وأضاف، أنه تم منح 29 عقدا وتوقيع 7 عقود حكومية مع 26 شركة في المجمع الصناعي العسكري الروسي، وأشار إلى أن توقيع حزمة العقود هذه خطوة مهمة في تنفيذ برنامج التسلح الحكومي.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي، أن القوات المسلحة الروسية سيتم تزويدها بأكثر من 3700 قطعة عسكرية وسيتم إجراء الإصلاحات مع تحديث أكثر من 100 وحدة نتيجة تنفيذ هذه العقود.

وقيمة العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع الروسية اليوم قريبة من قيمة العقود المبرمة في منتدى "الجيش 2021"، لكنها أقل بنحو الضعف مع نتائج المنتدى في 2020، حيث تم توقيع عقودا بقيمة 1.1 تريليون روبل.

وفيما يلي أبرز العقود المبرمة اليوم:

- عقد لتوريد مروحيات هجومية محدثة من طراز Ka-52M وMi-28NM.

- عقد لتوريد دبابات من طراز T-90M وإصلاح دبابات من طراز T-80BV.

- عقد لتوريد طائرات دون طيار من طراز Orlan وPacer وEleron.

- عقد لتوريد أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 500" (S-500).

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له خلال افتتاح النسخة العاشرة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن روسيا ستواصل مع شركائها تطويرَ آليات الأمن الدولي وإنشاءَ أخرى جديدة.

وأكد بوتين أن الغرب يدمر بشكل متعمد نظام الأمن الأوروبي. وشدد بوتين على ضرورة تعزيز نظام عالم متعدد الأقطاب لخفض التوتر وزيادة الثقة بين الدول.

كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن مركبة Tiger-M العسكرية المدرعة التي زودتها بمنظومات متطورة للتعامل مع الطائرات المسيرة.

وأشارت "شركة الصناعات العسكرية المتحدة" خلال فعاليات المنتدى إلى أن المركبة المعدّلة جهّزت برادارات وأجهزة استطلاع بصرية وحرارية وأجهزة ليزرية متطورة قادرة على اكتشاف الدرونات على مدى يصل إلى 20 كلم، كما زودت بأربعة رشاشات يصل مدى تعاملها مع الأهداف إلى 1000 م.



وتأتي المركبة الجديدة كنسخة معدلة عن عربات Tiger العسكرية الروسية المصفحة، وتجمع بين مواصفات المركبات المدرعة والمركبات العسكرية العالية السرعة القادرة على العمل في المناطق الوعرة، فضلا عن قدرتها على العمل في درجات حرارة عالية وفي المناطق الباردة التي تصل الحرارة فيها إلى 50 مئوية تحت الصفر، كما صمم هيكلها ليكون قادرا على حماية طاقمها وركابها من الألغام العسكرية ومن أعيرة البنادق والرشاشات الخفيفة والمتوسطة.

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" كشفت شركة "روستيخ" الروسية عن مروحية مسيرة متعددة الأغراض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "خلال فعاليات منتدى الجيش-2022 كشفت شركتنا عن منظومة BAS-750 التي تضم مروحيتين مسيرتين يبلغ وزن إقلاعهما الأقصى 750 كلغ، وكذلك محطتين أرضيتين للتحكم ودعم الطيران.. هذه المنظومة تضمن لهذه الدرونات ذات المروحيات مدة تحليق تصل إلى 6 ساعات".

وأشار البيان إلى أن المروحيات التي ضمتها المنظومة الجديدة قادرة على التحليق إلى ارتفاعات تصل إلى 3.5 كلم، ونقل الحمولات المختلفة وتبادل البيانات مع المحطات الأرضية على مسافة تصل إلى 150 كلم، كما يمكن تزويد هذه الدرونات بخزانات وقود إضافية لزيادة مدة رحلاتها.



ومن جهته قال المدير التنفيذي لـ "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو: "تعتبر BAS-750 (الأخ الأكبر) لدرون BAS-750 الروسي، ويمكن الاعتماد على هذه الطائرة لتأدية مختلف أنواع المهام المدنية والعسكرية، بما فيها مهمات البحث والإنقاذ، ومهمات مراقبة الأراضي الزراعية، ومهمات مراقبة الطرق وخطوط أنابيب النفط والغاز، ومراقبة خطوط إمداد الطاقة وخطوط الاتصالات، وباستطاعة هذه الطائرة نقل بضائع يصل وزنها إلى 200 كلغ، والتحليق بسرعة 180 كلم/سا.



وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.